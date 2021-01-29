شكرا لقرائتكم خبر عن الاستثمار فى الوقت.. طيران على جناح المونوريل.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الاستثمار في الوقت.. هذا ناتج إضافى لما تحققه مشروعات النقل التى شرعت الدولة في تنفيذها خلال آخر 6 سنوات سواء شبكة الطرق الجديدة أو مشروعات الجر الكهربائى التى تواصل تنفيذها، وذلك بجانب كونها شرايين تنمية تخدم المناطق العمرانية والصناعية الجديدة والقائمة. ويرصد ”الخليج 365”، فارق الوقت في الرحلات الذى تحققه هذه المشروعات الجديدة من خلال استعراض بعض نماذج الطرق ومشروعات الجر الجديدة.

ومن تلك المشروعات، المونوريل، وتشرع الدولة في تنفيذ خطين مونوريل مخطط إنهاء تنفيذهما خلال عامين، الأول يمتد من 6 أكتوبر حتى محطة وادى النيل بالمهندسين بطول 42 كم وعدد 12 محطة وسيختصر زمن الرحلة من أول محطة لأخر محطة إلى 20 دقيقة، والخط الثانى يمتد من العاصمة الإدارية حتى محطة الاستاد بمدينة نصر بطول 54 كم وعدد 21 محطة ويختصر زمن الرحلة إلى 30 دقيقة، وهو ما يعنى أن المونوريل سيختصر زمن الرحلة للنصف تقريبا.