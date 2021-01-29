شكرا لقرائتكم خبر عن هطول الأمطار على مطروح والساحل الشمالى.. صور وفيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت محافظة مطروح والساحل الشمالى، اليوم الخميس، هطول أمطار ما بين خفيفة ومتوسطة، حيث توقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم، انخفاضا فى درجات الحرارة يصل 5 درجات، ويسود طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحرى والرياح نشطة، وطقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية، مائل للدفء على جنوب سيناء والرياح نشطة.

وكانت كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى تكون السحب المنخفضة على السواحل الغربية (الإسكندرية - الضبعة - العلمين - مطروح).

وأضافت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى تكون السحب وأيضًا على مناطق من شمال الدلتا (البحيرة - كفر الشيخ) يصاحبها سقوط الأمطار المتوسطة.

ويشهد اليوم الخميس انخفاضا فى درجات الحرارة يصل 5 درجات، حيث يسود طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحرى والرياح نشطة، وطقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية، مائل للدفء على جنوب سيناء والرياح نشطة، كما تتوقع هيئة الأرصاد، أن يسود طقس مائل للبرودة على شمال الصعيد، والرياح نشطة، وطقس دافئ على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.

وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد أمطارا خفيفة إلى متوسطة على مناطق من البحيرة وكفر الشيخ والدقهلية على فترات متقطعة، وأمطارا خفيفة لمتوسطة صباحا قد تكون غزيرة مساء على مناطق من السلوم ومطروح والإسكندرية على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة على مناطق من دمياط وبورسعيد ورفح والعريش على فترات متقطعة، ونشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد.

يذكر أن أهالى مطروح وخاصة سكان المناطق الصحراوية، ينتظرون هطول الأمطار بغزارة لملء الآبار والسدود وخزانات حصاد مياه الأمطار المنتشرة فى الوديان لاستخدامها فى الزراعة والشرب وتربية الأغنام طوال العام.







































