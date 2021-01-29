شكرا لقرائتكم خبر عن التموين تعلن بدء الأوكازيون الشتوى 2021 اعتبارا من يوم 7 فبراير ولمدة شهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، قرار وزارى رقم "16” لسنه 2021 ببدء فترة التصفية الأولى "الأوكازيون الشتوى" لعام 2021 اعتباراً من يوم 7 فبراير المقبل ولمدة شهر، وان يكون لكل محل أسبوعين ، وأن على الجهات المشاركة فى الأوكازيون ضرورة الحصول مسبقاً على موافقة مديريات التموين والتجارة الداخلية الواقع فى دائرتها محالهم التجارية، وأن تلتزم هذه الجهات بالإعلان عن ثمن السلع المعروضة للبيع فى التصفية مقترناً به بيان عن الثمن الفعلى الذى كانت تباع به هذه السلع خلال الشهر السابق على التصفية.

وطالب أيمن حسام الدين، مساعد وزير التموين لشئون التجارة الداخلية ورئيس جهاز حماية المستهلك ، أصحاب المحلات التى ترغب فى المشاركة فى الأوكازيون الشتوى بالتوجه مسبقا الى مديريات التموين الواقع فى دائرتها محلاتهم التجارية للحصول على التصاريح للمشاركة فى الأوكازيون ،وأن هذه المحلات لها الحرية فى تقديم نسبة التخفيضات المناسبة، شريطة أن تكون التخفيضات حقيقية وغير وهمية،لافتا إلى أنه سيتم تشكيل غرفة عمليات والتنسيق مع المديريات بالمحافظات المختلفة والأجهزة الرقابية بالوزارة من أجل نجاح موسم الاوكازيون الشتوى 2021 لاتاحة منتجات للمواطنين بأسعار مخفضة فى العروض وكذلك العمل على تنشيط حركة التجارة.







أيمن حسام الدين مساعد وزير التموين لشئون التجارة الداخلية ورئيس جهاز حماية المستهلك



