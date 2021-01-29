شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس لجنة الصحة بـ"النواب": دخول مصر موجة ثالثة من إصابات كورونا أمر وارد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، إن هناك انخفاضا فى عدد حالات إصابات فيروس كورونا، ولا يمنع من حدوث موجة ثالثة، مضيفا أن حالات الإصابة بكورونا فى مصر تنخفض وبعض الدول الأوروبية ظهرت لديها موجة ثالثة من الفيروس.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامى أحمد فايق عبر برنامجه مصر تستطيع المذاع على قناة dmc ، أن مجلس النواب سيناقش العديد من الملفات الكثيرة فى ملف وزارة الصحة، منها توفير لقاح ضد فيروس كورونا، مضيفا أن هناك استعدادا من مجلس النواب بعد خروج الدولة من الموجة الثانية بسلام

وتابع أن الشتاء يعد موسم الأمراض التنفسية مثل الأمراض الصدرية والأنفلونزا، ولكن عند حدوث أى أعراض أخرى مثل فقدان حاسة الشم والتذوق وهما من أهم أعراض فيروس كورونا، ويجب التردد على المستشفى فورا لتلقى العلاج، مضيفا أن مجلس النواب سيناقش ملف توفير الأدوية والمستلزمات الطبية للموجة الثالثة لكورونا، بالإضافة إلى مناقشة ملف العناية المركزة وتوفير أسرة للموجة الثالثة من كورونا.