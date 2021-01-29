شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة الطبية لمونديال اليد: رسائل شكر من عدة دول بعد نجاحنا فى تنظيم البطولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور حازم خميس رئيس اللجنة الطبية لمونديال اليد، إنه لم تحدث أى بطولة عالمية في ظل جائحة من الجوائح، مشيرا إلى أن هناك إشادات واسعة ورسائل شكر من عدد من الدول بعد نجاحنا في تنظيم البطولة في ظل جائحة فيروس كورونا

وتابع رئيس اللجنة الطبية لمونديال اليد، خلال تصريحات تليفونية على قناة الحياة، أنه يجرى إعداد الوثائق الطبية الخاصة بنجاحنا في إدارة البطولة طبيا لنشرها في كبرى المجلات العلمية العالمية.

كان قد كشف حازم خميس رئيس اللجنة الطبية لبطولة كأس العالم لكرة اليد، والتى تستضيفها مصر، عن كواليس عمل اللجنة وتصديها لإصابات كورونا من أجل الخروج بالشكل الأمثل فى تنظيم المونديال.

وقال خميس فى تصريحات تليفزيونية: جهود كبيرة من الدولة المصرية ساهمت فى خروج الافتتاح بهذا الشكل، كل الاجراءات الطبية بدأت فى نهاية ديسمبر، وتولى أمرها دكتور علاء عيد رئيس الطب الوقائى بوزارة الصحة، ووزارة الصحة تعاملت مع الحدث لأنه لا يمكن إسناده إلى شخص أو جهة أخرى، والوزارة تقوم بدور كبير جداً بداية من وزيرة الصحة.