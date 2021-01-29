شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: كل غير القادرين سيحصلون على لقاح كورونا مجانا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال د. خالد مجاهد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، إن زيارة وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد للبنان جزء من الدعم المصرى للأشقاء، ويعبر عن المسئولية الكبيرة الملقاة على عاتق مصر، مضيفا أن هناك انحصارا كبيرا فى أعداد إصابات فيروس كورونا، ولا يجب أن نتهاون فى تطبيق الإجراءات الاحترازية، والتباعد الاجتماعى.

وأضاف مجاهد خلال مداخلة مع الإعلامى أحمد فايق عبر برنامجه "مصر تستطيع" المذاع على قناة dmc، أننا ننتظر الشحنة الأولى من استرازينكا البريطانى، وسداد قيمتها من صندوق تحيا مصر، لافتا أن كل غير القادرين سيحصلون على لقاح كورونا مجانا، لافتا إلى أنه لدينا تزايدا فى أعداد الراغبين فى الحصول على لقاح كورونا ونرصد الآثار الجانبية للقاح، مؤكدا أننا ننتظر شحنات من لقاحات كورونا المختلفة ستصل كاملة خلال الربع الأول من 2021.

وتابع أنه تم فتح السجيل للحصول على لقاح كورونا عبر الموقع الإلكترونى للأطقم الطبية، وبعد الانتهاء منها ستبدأ المرحلة الثانية، مضيفا أنه ننتظر الموافقة النهائية واعتماد لقاح سبوتنك v الروسى لبدء توفيره فى مصر.