شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة مدير أمن أسوان ومدير مكتبه بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصيب اللواء عصام أحمد عثمان فهمى، مدير أمن أسوان، اليوم، الخميس، بفيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، وسيتم نقل مدير الأمن، مساء اليوم، لمستشفى أسوان التخصصى بالصداقة الجديدة "عزل أسوان" لتلقى العلاج اللازم من الفيروس، كما أصيب المقدم رامى محمد طلعت ، 37 سنة، مدير مكتب مدير أمن أسوان بفيروس كورونا المستجد.

ويذكر أن مستشفى أسوان التخصصى بمنطقة الصداقة الجديدة هو المركز الرئيسى للعزل بأسوان خاصة للحالات الحرجة بمدينة أسوان، وتم تجهيزه لاستقبال حالات العزل حيث حددته وزارة الصحة لاستقبال أى حالات إيجابية لفيروس كورونا المستجد.

وكان اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، أعطى إشارة البدء للحقن بلقاح التطعيم ضد فيروس كورونا كوفيد 19 (سينوفارم) للأطقم الطبية من الأطباء والتمريض والفنيين والأداريين بمستشفى أسوان التخصصى العام والمخصصة لعزل حالات الإصابة بالكورونا بمنطقة الصداقة الجديدة.

يأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالبدء فى توزيع لقاح كورونا على الأطباء والفئات الأولى بالتطعيم لحماية صحة المواطنين داخل 12 مستشفى على مستوى المحافظة بأجمالى 1048 جرعة تطعيم.

واطمئن محافظ أسوان على منظومة توزيع التطعيم على الأطقم الطبية بداية من تسجيل البيانات ومواعيد الجرعة الثانية مع الكشف المبدئى من قياس مستوى ضغط الدم ونسبة السكر للأطمئنان على الحالة الصحية له.

وقدم اللواء أشرف عطية شكره للأطقم الطبية بمستشفى عزل أسوان ، وكافة العاملين بالقطاع الصحى من الجيش الأبيض بالمحافظة لدورهم الوطنى والبطولى الملموس للوقوف على قلب رجل واحد للتصدى لجائحة فيروس كورونا.

واستفسر المحافظ عن الموقف الصحى للحالات التى تخضع للعلاج بالمستشفى والتى شهدت تناقصاً واضحاً فى نسب الإصابة بفيروس كورونا خلال الأيام الماضية لتصل إلى 53 مريض فقط ، مقدماً خالص أمنياته لهؤلاء المرضى بأن يتماثلوا للشفاء العاجل وخروجهم فى أقرب وقت ممكن .