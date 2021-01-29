شكرا لقرائتكم خبر عن "الخوارج شرار الخلق" حملة سعودية للتحذير من جماعة الإخوان الإرهابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دشن محافظ صامطة بالمملكة العربية السعودية، أحمد بن عبد الله زعلة اليوم الخميس، الحملة التوعوية التي تنفذها الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على مستوى المملكة، تحت عنوان "الخوارج شرار الخلق" للتحذير من الجماعة الإرهابية، بحسب صحيفة عكاظ.

واستمع محافظ صامطة، خلال استقباله رئيس فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمحافظة الشيخ أحمد محمد مطمي شريفي، إلى شرح عن الحملة وما تتضمنه من فعاليات وجولات ميدانية وبرامج لتوعية وتحذير أفراد المجتمع بخطر الخوارج وجماعة الإخوان الإرهابية والسرورية والقطبية وجماعة التكفير والهجرة وتنظيم القاعدة والجماعات المنحرفة والضالة، وإبراز جهود المملكة في مكافحة الإرهاب.

وتمنى محافظ صامطة للجميع التوفيق، موجهاً الجهات ذات العلاقة على دعم الحملة لتؤتي ثمارها وتحقق الأهداف المنشودة منها.

كما اطلع محافظ صامطة على تقرير حملة "الصلاة النور" التي نفذت بالمحافظة، مقدمًا شكره لرئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولجميع أعضاء الهيئة بالمحافظة على جهودهم الفعالة والبارزة.