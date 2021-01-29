شكرا لقرائتكم خبر عن أمين الأمم المتحدة يدعو إلى مغادرة كل المرتزقة الأجانب من الأراضى الليبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعا أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة إلى مغادرة كل المرتزقة الأجانب من الأراضي الليبية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز منذ قليل.

وفى وقت سابق قال المبعوثة الأممية لدى ليبيا ستيفانى وليامز، إن اتفاق وقف إطلاق النار فى ليبيا الذي وقع في جنيف في أكتوبر الماضي لا يزال صامدا، خلال كلمة لها باجتماع مجلس الأمن الذى عقد اليوم، وأن اللجنة العسكرية 5+5 تعمل على إخراج جميع المرتزقة من ليبيا، لافتة إلى أن هناك تقدما مستمرا في المجال الاقتصادى يتم إحرازه في ليبيا.

وأوضحت أن الإصلاحات الاقتصادية في ليبيا غير مسبوقة وطال انتظارها، لافتة إلى أن بعثة البنك الدولي دعمت اجتماعات بين مختلف الوزارات في ليبيا لتوحيد الحسابات المصرفية.