شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة العليا للفيروسات: فاعلية اللقاح الصينى جيدة ولا داعى للتردد فى التطعيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة وجيدة أنور، عضو اللجنة العليا للفيروسات، إن هناك انتظام فى تطعيم الأطباء بلقاح فيروس كورونا، ويظهر على الملقحين أعراض بسيطة مثل أعراض مصل الأنفلونزا العادية، مضيفة هناك نسبة من الأطباء رفضوا التلقيح بسبب إن لديهم اجسام مضادة.

ونصحت وجيدة أنور خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا عصمت عبر برنامجها اليوم المذاع على قناة dmc: "الأشخاص الذين يعانون من أى نوع حساسية ضد تطعيم أو دواء معين، سيتم إعفائه بالطبع من تلقى اللقاح".

وتابعت عضو اللجنة العليا للفيروسات أن فاعلية اللقاح الصينى جيدة، والشركات تتصارع فى إنتاج اللقاح حتى يكفى لعدد كبير ولا بد من وجود تنوع فى اللقاحات ولا داعى للتردد فى أخذ اللقاح، مضيفة أنه لا بد من اتخاذ الإجراءات الاحترازية حتى بعد أن يلقح الشخص بالمصل.