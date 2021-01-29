شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على التحويلات المرورية بعد إغلاق طريق الفيوم بشكل كلى لإنشاء كبارى مشاة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تغلق إدارة المرور، ابتداء من صباح غدا الجمعة ولمدة 3 أيام، بشكل كلى طريق الفيوم الصحراوى بسبب إنشاء كبارى مشاة، في إطار الأعمال الإنشائية الخاصة بكبارى المشاة التي يتم تنفيذها بطريق الفيوم أمام مدينة ضباط القوات المسلحة بالرماية وبوابتى خوفو وأحمس بحدائق الأهرام ضمن مشروع تطوير طريق الفيوم.
وقال مصدر أمنى، إنه سيتم البدء فى رفع وتركيب الباكيات المعدنية وهى (الجسم المعدني للكوبرى) الخاصة بعدد 3 كبارى مشاة بالمواقع المشار إليها لتثبيتها على القواعد الخرسانية الخاصة بكل كوبرى.
ولفت المصدر، إلى أنه سوف يستلزم إجراء غلق كلى لطريق الفيوم في الاتجاهين ( كل اتجاه على حدة ) لمدة ثلاث أيام وذلك ابتداءً من صباح غدا الجمعة وحتى صباح يوم الأحد المقبل على أن تكون الأعمال من الساعة 12 صباحا وحتى الساعة السابعة صباحا فقط.
وأكد المصدر، أن الإدارة العامة لمرور الجيزة قد أعدت التحويلات المرورية اللازمة لتيسير الحركة المرورية على النحو التالى:
أولا أثناء غلق طريق الفيوم فى الاتجاه القادم من الفيوم اتجاه ميدان الرماية فقط:
يتم غلق طريق الفيوم أمام حركة سير المركبات فى هذا الاتجاه تحديدا من أمام فتحه الدوارن الكائن بطريق الفيوم والمواجهة لبوابة أحمس على أن يتم تحويل حركة سير المركبات القادمة من طريق الفيوم اتجاه ميدان الرماية إلى الاتجاه الآخر (القادم من ميدان الرماية اتجاه الفيوم بعد نقل حركة السير الأصلية فى هذا الاتجاه.
تسير المركبات عن طريق الدخول من خلال فتحه الدوران المشار إليها ثم استكمال السير اتجاه ميدان الرماية حتى تجاوز مواقع الأعمال بكبارى المشاة ثم العودة مرة أخرى للاتجاه الأصلى لطريق الفيوم (القادم من الفيوم اتجاه ميدان الرماية) من خلال السير بفتحه الدوران بالجزيرة الوسطى بطريق الفيوم والتى سيتم استحداثها بالمنطقة المواجهة للمدخل الثانى الخاص بمدينة ضباط القوات المسلحة بالرماية بشكل مؤقت لحين الانتهاء من الأعمال.
المركبات فى الاتجاه القادم من ميدان الرماية وترغب فى السير اتجاه الفيوم وحدائق الأهرام تسير (إجبارى يمينا) اتجاه الطريق البطيء المجاور لمنطقة التجنيد وحدائق الأهرام واستكمال السير بالطريق البطيء حتى تجاوز مواقع الأعمال بكبارى المشاة ثم العودة مرة أخرى للاتجاه الأصلى (طريق الفيوم القادم من ميدان الرماية اتجاه الفيوم).
ثانيا أثناء غلق طريق الفيوم فى الاتجاه القادم من ميدان الرماية اتجاه طريق الفيوم:
يتم غلق طريق الفيوم فى هذا الاتجاه تحديدا من أمام المنطقة المواجهة للمدخل الثانى الخاص بمدينة ضباط القوات المسلحة بالرماية على أن يتم تحويل حركة سير المركبات القادمة من ميدان الرماية وترغب فى السير اتجاه الفيوم وحدائق الأهرام إلى الطريق البطئ الكائن خلف القاعدة الخرسانية الخاصة بكوبرى المشاة الأول وذلك بعد رفع كفاءته وتمهيده لسير المركبات ثم استكمال السير اتجاه مناطق حدائق الأهرام بالطريق البطئ والعودة مرة أخرى للاتجاه الأصلى بطريق الفيوم ( القادم من ميدان الرماية اتجاه الفيوم ) بعد تجاوز مواقع أعمال كبارى المشاة.
ثالثا: حركة سير المركبات القادمة من ميدان الرماية وطريق إسكندرية الصحراوى وترغب فى الدوران والعودة اتجاه ميدان الرماية وميدان النصر وشارع الأهرام:
تقوم بالدوران من فتحة الدوران المستحدثة بالمنطقة المواجهة للمدخل الثانى الخاص بمدينة ضباط القوات المسلحة بالرماية المشار إليها بعد تجهيزها ورفع كفاءتها وتوسعتها لتصبح ما يقرب من 30 م لتعمل كفتحه دوران مزدوجة.
وأشار المصدر، إلى أنه سيتم اتخاذ الاجراءات اللازمة لفصل حركة سير المركبات فى بداية ونهاية التحويلة المرورية فى الاتجاهين عن طريق وضع فواصل نيوجيرسى فايبر ومحددات فسفورية، بالإضافة إلى طواحين ضوئية وحواجز عاكسة وكافة وسائل الأمن الصناعى لضمان عدم التعارض والتداخل فى اتجاهات السير والحفاظ على أمن وسلامة المواطنين كما تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات اللازمة لمتابعة الحالة المرورية أثناء الأعمال لتيسير الحركة المرورية.