شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على التحويلات المرورية بعد إغلاق طريق الفيوم بشكل كلى لإنشاء كبارى مشاة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تغلق إدارة المرور، ابتداء من صباح غدا الجمعة ولمدة 3 أيام، بشكل كلى طريق الفيوم الصحراوى بسبب إنشاء كبارى مشاة، في إطار الأعمال الإنشائية الخاصة بكبارى المشاة التي يتم تنفيذها بطريق الفيوم أمام مدينة ضباط القوات المسلحة بالرماية وبوابتى خوفو وأحمس بحدائق الأهرام ضمن مشروع تطوير طريق الفيوم.

وقال مصدر أمنى، إنه سيتم البدء فى رفع وتركيب الباكيات المعدنية وهى (الجسم المعدني للكوبرى) الخاصة بعدد 3 كبارى مشاة بالمواقع المشار إليها لتثبيتها على القواعد الخرسانية الخاصة بكل كوبرى.

ولفت المصدر، إلى أنه سوف يستلزم إجراء غلق كلى لطريق الفيوم في الاتجاهين ( كل اتجاه على حدة ) لمدة ثلاث أيام وذلك ابتداءً من صباح غدا الجمعة وحتى صباح يوم الأحد المقبل على أن تكون الأعمال من الساعة 12 صباحا وحتى الساعة السابعة صباحا فقط.

وأكد المصدر، أن الإدارة العامة لمرور الجيزة قد أعدت التحويلات المرورية اللازمة لتيسير الحركة المرورية على النحو التالى:

أولا أثناء غلق طريق الفيوم فى الاتجاه القادم من الفيوم اتجاه ميدان الرماية فقط: