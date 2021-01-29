شكرا لقرائتكم خبر عن الاستثمار فى الوقت.. مترو جديد يسابق الزمن.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الاستثمار في الوقت.. هذا ناتج إضافى لما تحققه مشروعات النقل التى شرعت الدولة في تنفيذها خلال آخر 6 سنوات سواء شبكة الطرق الجديدة أو مشروعات الجر الكهربائى التى تواصل تنفيذها، وذلك بجانب كونها شرايين تنمية تخدم المناطق العمرانية والصناعية الجديدة والقائمة. ويرصد ”الخليج 365”، فارق الوقت في الرحلات الذى تحققه هذه المشروعات الجديدة من خلال استعراض بعض نماذج الطرق ومشروعات الجر الجديدة.

الخطين الثالث والرابع للمترو من تلك المشروعات.. فالخط الثالث للمترو الممتد من محطة عدلى منصور بالسلام حتى إمبابة وبولاق الدكرور بطول 40.7 كم سيختصر زمن الرحلة من محطة عدلى منصور بالسلام حتى نهاية الخط إلى 45 دقيقة تقريبا في الوقت الذى تتراوح فيه الرحلة حاليا بوسائل النقل الأخرى بين ساعتين وثلاث ساعات مما يعنى أنه سيخفض زمن الرحلة إلى 25% تقريبا من زمن الرحلة الحالي، وهو الخط الذى بدأت أعمال تنفيذه في 2012 ومخطط انتهاء تنفيذه بالكامل إبريل 2023.

ونفس الأمر بالنسبة للخط الرابع للمترو الممتد من حدود 6 أكتوبر حتى القاهرة الجديدة بطول 40 كم والذى تستعد الدولة للبدء في تنفيذه.