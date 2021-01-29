مصر ترسل مساعدات طبية إلى لبنان بتوجيهات من الرئيس السيسى (فيديو)

القاهرة - سامية سيد - بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسى، أرسلت مصر 3 طائرات محملة بالمساعدات الطبية إلى دولة لبنان الشقيقة.

وحسب فيديو منشور على موقع وزارة الدفاع، فقد قامت القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الصحة وجامعة الدول العربية، بتجهيز 3 طائرات نقل عسكرية محملة بالمستلزمات الطبية وإرسالها لدولة لبنان الشقيقة.

وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة لتقديم الدعم للدول الشقيقة و الصديقة، قامت القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الصحة، و جامعة الدول العربية بتجهيز 3 طائرات نقل عسكرية من طراز ( C130 ) محملة بكميات كبيرة من المستلزمات والأدوية والأجهزة الطبية والألبان لإرسالها لجمهورية لبنان الشقيقة، لمساندتها فى مجابهة انتشار الموجة الثانية لفيروس كورونا.

وأقلعت الطائرات من قاعدة شرق القاهرة الجوية متجهة إلى مطار رفيق الحريرى الدولى ببيروت، يصاحبها وزيرة الصحة والسكان ووفد رفيع المستوى، حيث كان فى إستقبالهم عدد من المسئولين، بوزارة الصحة اللبنانية الذين أعربوا عن امتنانهم لمصر قيادة وشعباً وجيشاً.





وفى سياق متصل قامت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان بتنفيذ جولة تفقدية داخل المستشفى العسكرى الميدانى المصرى بلبنان، كما أكدت على استمرار التنسيق التام بين الحكومة المصرية بوزاراتها المختلفة والحكومة اللبنانية لتقديم الدعم الكامل للشعب اللبنانى الشقيق.

وأعرب الجانب اللبنانى عن عميق الشكر والامتنان بالجهود المبذولة من جمهورية مصر العربية والوقوف بجانب لبنان فى أوقات المحن والأزمات ، كما أكدوا أن تلك المساعدات تعكس روح المحبة والأخوة بين الشعبين الشقيقين.

تأتى تلك المساعدات تعبيراً عن دور مصر المحورى والهام تجاه أشقائها من الدول العربية فى مواجهة الأزمات والتحديات.