شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب: تسجيل 756 إصابة جديدة بكورونا و17 وفاة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الصحة المغربية اليوم الخميس تسجيل 756 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المغرب نزولا من 890 أمس، مما يرفع العدد الإجمالي للإصابات في المملكة إلى 469139 إصابة منذ ظهور أول حالة في البلاد في الثاني من مارس آذار الماضي.

كما تم تسجيل 17 وفاة نزولا من 20 أمس وهو ما يرفع أعداد الوفيات بسبب الفيروس إلى 8224.

وكان العاهل المغربي محمد السادس قد دشن اليوم الحملة الوطنية للتطعيم ضد الفيروس بعد أن تلقى اللقاح بقصره في فاس.

وتلقى المغرب الأسبوع الماضي مليوني جرعة من لقاح أسترازينيكا المصنع في الهند، كما تلقى أمس الأربعاء دفعة من لقاح سينوفارم الصيني.

وكلا اللقاحين تقليدي، إذ لا يحتاجان سوى لمتطلبات التخزين العادية المستخدمة في المغرب وليس المنشآت شديدة التبريد التي تتطلبها بعض اللقاحات الأخرى.

ويعتزم المغرب تطعيم 80 في المائة من السكان على مراحل وخلال ثلاثة أشهر.

وقال رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني اليوم في الاجتماع التقليدي للحكومة إن المغرب "تحكم نسبيا في الوباء...بحيث تراجعت الوفيات بشكل كبير، كما سجل تراجعا هاما في عدد الإصابات وعدد الحالات الحرجة".