قائد أمريكي بارز في إسرائيل لبحث التهديد الإيراني

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وصل قائد القيادة المركزية بالجيش الأمريكي كينيث ماكينزي إلى إسرائيل في زيارة رسمية تبحث التهديد الإيراني.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان تلقته ”الخليج 365”: "بدأ قائد القيادة المركزية في الجيش الأمريكي الجنرال كينيث ماكينزي زيارة إلى إسرائيل تستغرق يومين".



وأضاف أن ماكينزي "سيجري خلال الزيارة تقييمًا استراتيجيًا مع رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي وبحث سبل تعزيز التعاون الإقليمي في مواجهة التهديدات المستجدة".

وكانت الزيارة بدأت بلقاء ثنائي جمع الجنرالين ماكينزي و كوخافي.

وقال الجيش الإسرائيلي إن "الجنرالان قاما بزرع شجرة زيتون بمناسبة عيد الشجرة الذي يحتفل به الشعب اليهودي".

وقال رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي: "تعد العلاقات العسكرية والاستراتيجية بين الولايات المتحدة وإسرائيل، على مدى السنوات، مكونًا أساسيًا في ترسيخ الأمن القومي لإسرائيل وتفوقها على أعدائها".

وأضاف كوخافي: "لا شك في أن هذه الشراكة تلعب دورًا رئيسيًا في التعامل مع التهديدات المشتركة وفي مقدمتها التهديد الإيراني".

ومن المقرر أن يشارك الجنرال ماكينزي، يوم الغد الجمعة، في ندوة عمل تجمع كبار المسؤولين يترأسه رئيس هيئة الأركان العامة كوخافي بمشاركة نائب رئيس هيئة الأركان، ايال زمير، ورئيس هيئة الاستراتيجية والدائرة الثالثة اللواء تل كلمن، ورئيس هيئة الاستخبارات تامير هايمان والملحق العسكري للجيش الإسرائيلي في واشنطن اللواء يهودا فوكس.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية قررت، منتصف الشهر الجاري، إخراج إسرائيل من نطاق عمليات القيادة العسكرية الأمريكية في أوروبا وضمها إلى نطاق القيادة المركزية (سنتكوم)، إلى جانب دول عربية أخرى بالشرق الأوسط.

وكان كوخافي قال إن العودة إلى الاتفاق الدولي مع إيران حول برنامجها النووي سيكون سيئا ويجب عدم السماح بذلك.

وأوضح كوخافي، في كلمة خلال مؤتمر لمعهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي، الثلاثاء: "لو كان الاتفاق النووي من 2015 لا يزال ساريا، لكانت إيران قادرة على التقدم نحو تطوير قنبلة نتيجة عدم وجود ضوابط ورقابة تمنعها من ذلك".

وأضاف: "أود أن أوضح موقفي في هذا الإطار- العودة إلى الاتفاق النووي 2015 أو حتى التوصل إلى اتفاق مشابهًا ومعدلًا سيكون اتفاقًا سيئًا على المستويين العملي والاستراتيجي. لذا يجب عدم السماح لذلك".

وأشار إلى أنه "نظرًا لذلك أصدرت تعليماتي إلى الجيش الإسرائيلي لوضع الخطط العملياتية بالإضافة إلى الخطط القائمة وسنعمل على تطويرها في العام المقبل فيما يتعلق بإيران".

وقال: "قرار تنفيذها يبقى في يد المستوى السياسي بالطبع، لكن الخطط يجب أن تكون جاهزة على الطاولة".