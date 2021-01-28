قطع رأس الأفعى بـ"وادي الشاي".. تفاصيل مقتل والي داعش بالعراق

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشف الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، يحيى رسول، تفاصيل العملية العسكرية بمقتل والي داعش في العراق المكنى "أبو ياسر العيساوي".

وقال "رسول"، في بيان له، مساء الخميس إنه "بأوامر مباشرة ومتابعة دقيقة من القائد العام للقوات المسلّحة السيد مصطفى الكاظمي، تمكنت قواتنا الأمنية من قتل الإرهابي المدعو(جبار سلمان علي فرحان العيساوي/ المكنى أبو ياسر العيساوي)، في ضربة استهدفت الجُحر الذي يأويه وزبانيته ومساعديه، فكانت إصابة مباشرة من خلال أسلحة نوعية ، وقد تم التأكد من شخصياتهم".

ولفت إلى أن "القطعات العسكرية وخلال تلك العملية تمكنت من تحديد عدّة مضافات يستخدمها التنظيم الإرهابي، عبر جمع المعلومات الاستخبارية واستنطاق المتهمين وتتبع المبارز الجرمية والوسائل الفنية وملاحقة الاتصالات الخاصة بالإرهابيين المذكورين، حتى نفّذت ضربتها المسددة لتوقع برأس الأفعى".

وأوضح رسول، أن عملية الاطاحة بوالي داعش "تأتي ثأرًا وكرامة لدماء الشهداء الزكية التي عطّرت ساحة الطيران"، مبيناً أن اصطياده تم عند (وادي الشاي) في المثلث الواقع بين محافظات كركوك، وصلاح الدين، وديالى.

وأشار المتحدث الرسمي، إلى عمليات أمنية اخرى بدأتها القوات العراقية منذ 5 أشهر اسفرت عن مقتل قيادات كبيرة في داعش.

وقال : "قواتنا الأمنية كانت قد كثفت جهدها الاستخباري في ملاحقتها لكل خيوط تنظيم الإجرام، عبر عملية استمرّت منذ شهر سبتمبر/ أيلول الماضي ولغاية يناير/ كانون الثاني الحالي، وتوزّعت على عدّة محافظات تمكّنت خلالها من قتل سبعة عشر إرهابيًا من رؤوس تنظيم الجريمة والخرافة ".

وذكر المتحدث عدد من القيادات الداعشية التي تم الاطاحة بها خلال تلك العمليات وهم " (لائق محمد داود البياتي/المكنى شلعيان وأبو ريتاج)، وهو الناقل الخاص بالإرهابي جبار سلمان، و (غسان نجم صالح أحمد العبيدي/المكنى أبو ملك)، مسؤول عصابات داعش في كركوك.

وتابع: كذلك تم قتل الإرهابي المكنى بـ"أبو صادق"، ويسمّى والي كردستان، و"موسى"، وهو من أمراء القواطع وكذلك علي خلف حنو البياتي، وشقيقه سالم خلف حنو البياتي.

وبين أن العمليات العسكرية أسفرت أيضاً عن مقتل (ناظم محمد احمد العلكاوي) و (راجي حسن خلف شحاذة اللهيبي)، وهو شقيق الإرهابي (ناجي حسن خلف شحاذة اللهيبي).

وكان رئيس الوزراءالعراقي، مصطفى الكاظمي، أعلن في وقت سابق اليوم الخميس، في تغريدة له، عن مقتل نائب زعيم تنظيم داعش ووالي العراق، قائلا "قطعنا رأس الأفعى".