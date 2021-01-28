البيت الأبيض: بايدن تحدث بقوة وصراحة في اتصاله الهاتفي مع الرئيس الروسي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 28 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

ذكرت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي اليوم الخميس أن الرئيس الأمريكي جو بايدن "لم يكن متحفظا" في اتصاله الهاتفي هذا الأسبوع مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين.



وأثار بايدن في الاتصال الهاتفي معاملة روسيا للسياسي المعارض أليكسي نافالني وغيرها من القضايا الشائكة.

وقالت ساكي للصحفيين "لم يتردد في نقل مخاوفه بشأن معاملة أليكسي نافالني وتعامله (بوتين) مع المحتجين".

وأضافت أن بايدن "لم يتحفظ قط فيما يتعلق بالرئيس بوتين أو بمخاوفه بشأن تصرفات الحكومة الروسية وعبر قطعا عن هذا بوضوح في الاتصال".