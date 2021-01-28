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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر البيت الأبيض: بايدن تحدث بقوة وصراحة في اتصاله الهاتفي مع الرئيس الروسي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 28 يناير 2021
متابعات_ الخليج 365
ذكرت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي اليوم الخميس أن الرئيس الأمريكي جو بايدن "لم يكن متحفظا" في اتصاله الهاتفي هذا الأسبوع مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين.
وأثار بايدن في الاتصال الهاتفي معاملة روسيا للسياسي المعارض أليكسي نافالني وغيرها من القضايا الشائكة.
وقالت ساكي للصحفيين "لم يتردد في نقل مخاوفه بشأن معاملة أليكسي نافالني وتعامله (بوتين) مع المحتجين".
وأضافت أن بايدن "لم يتحفظ قط فيما يتعلق بالرئيس بوتين أو بمخاوفه بشأن تصرفات الحكومة الروسية وعبر قطعا عن هذا بوضوح في الاتصال".