شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر تبدأ السبت حملة التطعيم ضد فيروس كورونا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الجزائر - (رويترز)

قال وزير الاتصالات الجزائري عمار بلحيمر، إن بلاده ستتسلم أول شحنة من لقاح «سبوتنيك في» الروسي الواقي من فيروس كورونا، غداً الجمعة، وإنها تخطط لبدء حملة التطعيم في اليوم التالي.

ونقلت وسائل إعلام رسمية عن الوزير قوله إن اللقاح سيعطى أولاً إلى العاملين في القطاع الصحي والمسنين وأصحاب الأمراض المزمنة، لكنه لم يقدم تفاصيل عن عدد الجرعات.

وقال بلحيمر اليوم الخميس إن الجزائر ستتسلم مزيداً من الجرعات من الصين والهند ودول أخرى.

وسجلت الجزائر 106610 حالات إصابة بفيروس كورونا و2881 وفاة في المجمل.