شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. جونسون يحسم الجدل بشأن فاعلية لقاح أسترازينيكا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لندن - (أ ف ب)

دافع مختبر «أسترازينيكا» البريطاني الخميس، عن فاعلية لقاحه ضد كوفيد-19 لمن تزيد أعمارهم على 65 عاماً بعد توصية ألمانية لاستخدامه للفئة العمرية بين 18 و64 سنة.

وأعلن متحدث باسم المجموعة البريطانية - السويدية: «آخر التحاليل تدعم فرضية فاعلية اللقاح لدى الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 65 سنة» بانتظار قرار من الوكالة الأوروبية للأدوية حول الموافقة على استخدام اللقاح في الاتحاد الأوروبي «في الأيام المقبلة».

وستتم مراجعة بيانات اللقاح البريطاني من قبل الهيئة الناظمة الصحية الأوروبية الجمعة للحصول على ترخيص من الاتحاد الأوروبي. وأعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الذي وافقت بلاده على استخدام اللقاح حتى على الأشخاص المسنين، أن الهيئة البريطانية للمنتجات الصحية رأت أن اللقاح «جيد جداً وفعال» وأنه يؤمن «نسبة عالية من الحماية».

ووسط الجدل الدائر بين الاتحاد الأوروبي والمختبر حول الحصول على كمية أقل من اللقاح مما كان متوقعاً، أوصت اللجنة الألمانية للتلقيح الخميس بإعطاء اللقاح المضاد لفيروس كورونا الذي طوّره مختبر أسترازينيكا، فقط للأشخاص الذين لا تفوق أعمارهم 65 عاماً بسبب «نقص حالياً في المعطيات المرتبطة بالأشخاص الأكبر سناً».

أما بريطانيا فتستخدم هذا اللقاح إلى جانب لقاح (فايزر- بايونتيك) وتأمل في أن تكون لقحت من هم فوق السبعين والأشخاص الأضعف بحلول منتصف فبراير/شباط، أي 15 مليون شخص.

وذكرت رئيسة قسم التطعيم في إدارة الصحة العامة في بريطانيا ماري رامسي، أن هذين اللقاحين «آمنان ويضمنان مستويات عالية من الحماية من فيروس كورونا المستجد خصوصاً الأشكال الخطيرة للمرض». وقالت: «لو كانت هناك حالات نادرة لدى المسنين في تجارب مختبر أسترازينيكا لتسجيل مستويات حماية محددة ضمن هذه الفئة العمرية كانت البيانات المتعلقة بالاستجابة المناعية مطمئنة للغاية».

وأضافت: «بما أن احتمال الإصابة الخطيرة بكوفيد-19 وبالتالي الوفاة تزداد بشكل كبير مع السن، الأولوية هي لتلقيح أكبر عدد ممكن من الأشخاص الضعفاء مع أحد اللقاحين لحماية أكبر عدد من الأفراد وإنقاذ العدد الأكبر من الأرواح».