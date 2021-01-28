شكرا لقرائتكم خبر عن الكاظمي: القوات العراقية قتلت «نائب الخليفة» في «داعش» الإرهابي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - (رويترز)

قال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي الخميس، إن قوات الأمن العراقية قتلت قيادياً في تنظيم «داعش» الإرهابي يطلق على نفسه «نائب الخليفة» ووالي العراق.

وأضاف الكاظمي على تويتر: «شعب العراق.. إذا وعد أوفى. وقد توعدنا عصابات داعش الإرهابية برد مزلزل، وجاء الرد من أبطالنا بالقضاء على زعيم عصبة الشر، أو مَن يطلق على نفسه نائب الخليفة ووالي العراق في التنظيم، أبو ياسر العيساوي، في عملية استخبارية نوعية».