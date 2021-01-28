التعليم العالي: المستشفيات الجامعية تبدأ التسجيل الإلكتروني للحصول على لقاح كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

أعلن الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه سيجرى خلال أيام بدء التطعيمات للأطباء في مستشفيات العزل ضد فيروس كورونا، موضحا أنه جرى تسجيل مجموعات كبيرة من الأطباء للحصول على اللقاح عبر الموقع الإلكتروني للتسجيل.

وقال عبد الغفار، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج خبر اليوم مع الإعلامية دينا زهرة المذاع على فضائية أون، إن المستشفيات الجامعية بدأت عمليات التسجيل الإلكتروني للحصول على اللقاح في اليوم نفسه، الذي بدأت فيه وزارة الصحة والسكان عمليات التسجيل، مشيرًا إلى أن التنسيق والتعاون مع الوزارة مستمر بشكل دائم.

وأشار إلى أن المستشفيات الجامعية بدأت عمليات التسجيل على الموقع الإلكتروني للحصول والتطعيم بلقاح فيروس كورونا، مشيرا إلى أن هناك تنسيقا كبيرا مع وزارة الصحة والسكان.

وتابع عبد الغفار: أن عمليات التسجيل والحصول على لقاح كورونا تجرى عن طريق وزارة الصحة، موضحا أنه جرى توزيع الأجهزة الخاصة بالتسجيل للأطباء داخل مستشفيات العزل لإتمام عمليات التسجيل وهى اختيارية، والآن هى مرحلة التسجيل ولم تبدأ عمليات التطعيم حتى الآن.

ومن جانب أخر، قال المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، إنه إذا مر 10 أيام بعد آخر عرض لفيروس كورونا "كوفيد19" يستطيع المصاب بمزاولة حياته، فإن المصاب بفيروس كورونا يستطيع ممارسة حياته بشكل طبيعي، مشددًا على أن هذا التصريح تم نقله عن منظمة الصحة العالمية.

وشدد عبد الغفار، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم، ببرنامج "اليوم"، المُذاع عبر شاشة "دي أم سي"، على أن زوال أعراض كورونا خلال أيام لا يجعلنا نحتاج إجراء فحوصات طبية مرة أخرى عقب الـ10 أيام.

وتابع: "جميع الأعراض الخاصة بفيروس كورونا من كحة وبرد وصداع وأعراض الجهاز الهضمي والتنفسي تزول خلال الـ10، ماعدا افتقاد حاسة الشم والتذوق والتي تأخذ فترة أطول من 10 أيام.

وقال إنه لا يوجد ما يسمي بالأعراض الجديدة لكوفيد 19، معقبا: "في المرحلة الأولى للفيروس كانت معرفتنا للفيروس وأعراضه ضئيلة جدا.