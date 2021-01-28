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ملك المغرب يطلق حملة التلقيح ضد كورونا ويتلقى الجرعة الأولى

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محمد اسماعيل - القاهرة - الرباط - (أ.ش.أ):
أطلق محمد السادس ملك المغرب،اليوم الخميس بالقصر الملكي بفاس،حملة التلقيح ضد فيروس كوفيد-19 ،وقد تلقى العاهل المغربى، الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لكوفيد 19.
وكان الملك محمد السادس أعطى أوامره بأن تكون حملة التلقيح مجانية لجميع المواطنين، وذلك لتحقيق المناعة لجميع الشعب المغربي (30 مليون، على أن يتم تقليح حوالي 80 في المائة من السكان)، والقضاء على حالات الإصابة والوفيات الناتجة عن الوباء، واحتواء تفشي الفيروس، في إطار عودة تدريجية لحياة عادية.
وستتم هذه الحملة بطريقة تدريجية، وعلى مراحل، ويستفيد منها جميع المواطنين المغاربة و المقيمين ، الذين تفوق أعمارهم 17 سنة.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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