انخفاض درجات الحرارة.. الأرصاد تكشف توقعات طقس الجمعة



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف عفيفي:

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد غداً الجمعة، انخفاضا في درجات الحرارة، ليسود طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري والرياح نشطة، و طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية، مائل للدفء على جنوب سيناء والرياح نشطة.

وقالت الهيئة في بيان اليوم، إنه من المتوقع أن يسود طقس مائل للبرودة على شمال الصعيد، والرياح معتدلة، وطقس معتدل على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.

وأشار خبراء الهيئة إلى أن البلاد تشهد أمطارا خفيفة على مناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة على فترات متقطعة، وأمطار متوسطة على مناطق من المنوفية الشرقية على فترات متقطعة، وأمطار متوسطة إلى غزيرة على مناطق من السلوم ومطروح والإسكندرية ودمياط وبورسعيد والعريش والبحيرة وكفر الشيخ والدقهلية والغربية على فترات متقطعة.

ويتوقع خبراء الأرصاد، أن يكون الطقس شديد البرودة ليلا على القاهرة والوجه البحري، وشديد البرودة على السواحل الشمالية، بارد على جنوب سيناء، شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.

وتتراوح درجات الحرارة، على القاهرة بين 17 ـ 10 درجة مئوية، والإسكندرية بين 17 ـ 11، ومطروح بين 17 ـ 11، وسوهاج بين 19 ـ 07، وقنا بين 19 ـ 07، وأسوان بين 20 ـ 08 درجة مئوية.