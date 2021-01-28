لمدة شهر.. "التموين": بدء الأوكازيون الشتوي 7 فبراير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف عفيفي:

أصدر الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارا وزاريا رقم "16” لسنة 2021 ببدء فترة التصفية الأولى "الأوكازيون الشتوي" لعام 2021 اعتباراً من يوم 7 فبراير المقبل ولمدة شهر، وأن يكون لكل محل أسبوعين.

ودعا الوزير، الجهات المشاركة في الأوكازيون ضرورة الحصول مسبقاً على موافقة مديريات التموين والتجارة الداخلية الواقع في دائرتها محالهم التجارية، وأن تلتزم هذه الجهات بالإعلان عن ثمن السلع المعروضة للبيع في التصفية مقترناً به بيان عن الثمن الفعلي الذي كانت تباع به هذه السلع خلال الشهر السابق على التصفية.

وطالب أيمن حسام الدين، مساعد وزير التموين لشئون التجارة الداخلية ورئيس جهاز حماية المستهلك، أصحاب المحلات التي ترغب في المشاركة بالأوكازيون الشتوي بالتوجه مسبقا إلى مديريات التموين الواقع في دائرتها محلاتهم التجارية للحصول على التصاريح للمشاركة في الأوكازيون، وأن هذه المحلات لها الحرية فى تقديم نسبة التخفيضات المناسبة، شريطة أن تكون التخفيضات حقيقية وغير وهمية.

وأشار حسام الدين، إلى أنه سيتم تشكيل غرفة عمليات والتنسيق مع المديريات بالمحافظات المختلفة والأجهزة الرقابية بالوزارة من أجل نجاح موسم الأوكازيون الشتوى 2021 لاتاحة منتجات للمواطنين بأسعار مخفضة فى العروض وكذلك العمل على تنشيط حركة التجارة.