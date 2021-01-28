تحذير أممي للحوثيين بعد التصعيد في الحديدة

ابوظبي - سيف اليزيد - عدن (الاتحاد)

دعت الأمم المتحدة ميليشيات الحوثي الإرهابية إلى وقف التصعيد العسكري على الفور بمحافظة الحديدة، والذي يعرّض حياة المدنيين للخطر.

وحذرت الأمم المتحدة، في بيان أمس، من تعريض آلاف المدنيين للخطر، وأعربت عن القلق من تصاعد الاشتباكات في محافظة الحديدة منذ منتصف يناير الجاري. وأكدت أن التقارير الأولية تشير إلى «وقوع ضحايا مدنيين بالفعل، وتضرر منازل ومزارع في حيس والدريهمي، ونزوح أكثر من 100 أسرة، أي ما لا يقل عن 700 شخص.

وحسب البيان، فإنه «تم الإبلاغ عن ما يصل إلى 8 من الضحايا المدنيين في جميع أنحاء الحديدة في أسبوع منذ 20 يناير، وتضررت عشرات المنازل والمزارع وكان معظم الضحايا من النساء والأطفال».

وبحسب البيان فإن التقارير تشير إلى استمرار الاشتباكات والقصف في المناطق الجنوبية من الحديدة، خلال الأيام الأخيرة، بما في ذلك الدريهمي والتحيتا.

وقال منسق الشؤون الإنسانية في اليمن بالإنابة، أووك لوتسما، إن الهجمات العشوائية على المناطق السكنية تعد انتهاكاً للقانون الإنساني الدولي ويجب أن تتوقف على الفور.

وأضاف أنه «يجب على الأطراف أن تتذكر أنه من واجبها اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية المدنيين في جميع الأوقات والسماح للعاملين في المجال الإنساني بالاستجابة للجرحى والنازحين». وتابع لوتسما: «هناك ضرورة عاجلة إلى إنهاء فوري للأعمال القتالية للسماح للعاملين في المجال الإنساني بإجراء تقييمات للاحتياجات وتوفير الدعم الطبي الضروري للمدنيين الجرحى والدعم المادي لأولئك الذين نزحوا وفقدوا مصادر أرزاقهم».

إلى ذلك، تمكنت دفاعات القوات المشتركة، أمس، من إسقاط طائرة استطلاع مسيرة، أثناء تحليقها في مديرية الدريهمي جنوبي المحافظة.

وخلال الساعات الماضية من نهار أمس، كانت وحدات الرصد والاستطلاع التابعة للقوات المشتركة قد رصدت طائرة مسيّرة أخرى حلقت فوق مدينة حيس. وصعدت ميليشيات الحوثي الإرهابية من خروقاتها لاتفاق ستوكهولم، حيث رصدت القوات المشتركة 75 خرقاً حوثياً في مناطق متفرقة من الحديدة، وذلك خلال 6 ساعات فقط من نهار الخميس.

وفي سياق آخر، حصدت ألغام ميليشيات الحوثي الإرهابية 34 مدنياً يمنياً، بينهم نساء وأطفال، خلال شهر نوفمبر من العام الماضي في عدد من المحافظات.

وقال المرصد اليمني للألغام، إن الألغام الحوثية التي زرعتها الميليشيات الحوثية تسببت بمقتل 18 مدنياً، وإصابة 16 آخرين، في محافظات الحديدة والجوف البيضاء وصنعاء وتعز.

وتصدرت الحديدة قائمة الضحايا بـ 9 قتلى مدنيين، بينهم امرأة وطفلة، فيما سقط فيها 4 قتلى أحدهم امرأة في محافظة الجوف.

وفي محافظة البيضاء قتل 4 مدنيين، بينهم مهاجر يحمل الجنسية الإثيوبية، كما قتل مدني في مديرية نهم شرق العاصمة صنعاء.

كما تصدرت محافظة الحديدة بعدد 9 جرحى، فيما تم تسجيل 5 إصابات في محافظة الجوف، وإصابة طفل في محافظة تعز، إضافة الى إصابة مدني في محافظة البيضاء.

مواجهات بين الحوثيين ومدنيين في إب

اشتبك مواطنون يمنيون في محافظة إب، وسط البلاد، مع مسلحين يتبعون نافذاً لدى ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، كان يحاول فرض مشروعه الخاص على الأهالي بالقوة. وذكرت مصادر محلية، أن المواجهات شبت بين أهالي «عزلة المكتب» بمديرية «جبلة» والنافذ الحوثي فضل سلام، الذي حاول إخضاع الأهالي بقوة السلاح.

وأوضحت المصادر أن القيادي الحوثي سلام، كان يحاول حفر بئر ارتوازية بالقوة في المنطقة لصالحه الخاص، إلا أن الأهالي رفضوا كون العمل مخالف للوائح والقوانين، واعتداء على الحوض المائي يهدد البلدة بالجفاف. وأكدت المصادر أن الأهالي تمكنوا من منع القيادي الحوثي من تنفيذ مشروعه، رغم استجلابه عشرات المسلحين والأطقم العسكرية لتنفيذ مشروعه بالقوة.