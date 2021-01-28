رسميا.. “فيفا” يصادق علی حمل الحدادي لقميص “الأسود”

جدة - عبدالحي حسين - بعث الاتحاد الدولي كرة القدم، اليوم الخميس، مذكرة لجميع الاتحادات الرياضية لكرة القدم تتضمن مجموعة من التعديلات تهم القرارات التي جاء بها قانون تغيير جنسية اللاعب والمصادق عليه من قبل الجمعية العمومية للجهاز المعني بتسيير شٶون الكرة دوليا.

واستجاب الاتحاد الدولي للتعديل الذي طالبت به الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم في ملتمس بخصوص السماح للاعب منير الحدادي بالانضمام للمنتخب المغربي لكرة القدم بعد تطابق حالته مع التعديلات الجديدة، يٶكد مصدر جامعي جيد الاطلا لـ” اليوم 24″.

وشدد المصدر ذاته علی كون المذكرة ستتيح للاعب منير الحدادي اللعب للمنتخب المغربي في الاستحقاقات القادمة.

وكانت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم قد بذلت مجهودات كبيرة لدى جميع الهيئات المختصة لتحقيق رغبة اللاعب بالانضمام الى منتخب بلده بعدما دافع سابقا عن قميص المنتخب الاسباني.