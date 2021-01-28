لقجع يطمٸن علی الحالة الصحية للمدرب الوطني اللوزاني

جدة - عبدالحي حسين - إطمأن فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، على صحة المدرب الوطني السابق عبد الخالق اللوزاني، الذي يتلقى العلاج باحد مستشفيات الصويرة.

وكشف مصدر جامعي جيد الاطلاع في حديثه مع “اليوم 24″، أن الخطوة تندرج في سياق سياسة الهرم المسٶول عن تسيير شٶون كرة القدم الوطنية، من خلال الاستفسار عن أحوال رجالات الكرة المغربية ودعمهم عند المحن.

وشغل اللوزاني، خلال فترات سابقة، مهمة قيادة المنتخب الوطني، فضلا عن مجموعة من الفرق بالبطولة الوطنية، كما خاض تجارب كلاعب محترف بالدوري البلجيكي.