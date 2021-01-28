عاجل.. الملك يتلقى الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لكورونا

جدة - عبدالحي حسين - تلقى الملك، محمد السادس اليوم الخميس بالقصر الملكي بفاس، الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لكوفيد 19.

وقال بلاغ للديوان الملكي، ان الملك محمد السادس أشرف اليوم الخميس بالقصر الملكي بفاس، على إطلاق الحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس كوفيد-19.

وكان الديوان الملكي، أعلن أمس الأربعاء، أن الملك محمد السادس، سيعطي الانطلاقة الفعلي لحملة التلقيح الوطنية ضد كورونا اليوم الخميس.

ويأتي إطلاق الحملة، بعد توصل المملكة المغربية بمجموعة من الدفعات من اللقاح المضاد لكوفيد 19، بما جعلها تتوفر على كميات كافية لإطلاق الحملة الوطنية للتلقيح “في أحسن الظروف”، حسب الديوان الملكي.

وأكد البلاغ ذاته، على أنه بتعليمات ملكية، فإن حملة التلقيح ستكون مجانية لجميع المواطنين، وستتم هذه الحملة بطريقة تدريجية، وسيستفيد منها جميع المواطنين المغاربة والأجانب المقيمين بالمغرب، الذين تتراوح أعمارهم ما بين 17 وأزيد من 75 سنة، وهو ما سيمكن من تحقيق المستويات المنشودة من التحصين الجماعي وحماية المواطنين من هذه الجائحة.

ويعد المغرب أول بلد افريقي يطلق حملة تلقيح وطنية، حيث تسلم اليوم الأربعاء، أول شحنة من لقاح “سينوفارم” الصيني ضد كوفيد -19، فيما كان قد توصل بدفهة من لقاح أسترازينيكا.