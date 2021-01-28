العراق يعلن مقتل 17 قيادياً من 'داعش'

وقال الناطق في بيان له، "ردّ أبطالنا في القوات المسلحة والأجهزة الأمنية ثأرًا وكرامة لدماء الشهداء الزكية التي عطّرت ساحة الطيران، ولدماء إخوانهم الأبطال في الحشد الشعبي عبر عملية مركّزة قطعت رأس المدعو (والي العراق ونائب الخليفة)، في عصابات الخرافة والإجرام داعش الارهابية اليوم الخميس".وأضاف أنه "بأوامر مباشرة ومتابعة دقيقة من القائد العام للقوات المسلّحة مصطفى الكاظمي، تمكنت قواتنا الأمنية من قتل الإرهابي المدعو(جبار سلمان علي فرحان العيساوي/ المكنى أبو ياسر العيساوي)، في ضربة استهدفت الجُحر الذي يأويه وزبانيته ومساعديه، فكانت إصابة مباشرة من خلال أسلحة نوعية وقد تم التأكد من شخصياتهم".

ولفت الناطق الى أن "قواتنا الأمنية قد كثفت جهدها الاستخباري في ملاحقتها لكل خيوط تنظيم الإجرام، عبر عملية استمرّت منذ شهر أيلول الماضي ولغاية كانون الثاني الحالي، وتوزّعت على عدّة محافظات تمكّنت خلالها من قتل سبعة عشر إرهابيًا من رؤوس تنظيم الجريمة والخرافة".