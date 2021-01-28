شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الإمارات.. "الوطني للأرصاد" يحذر من تدني مدى الرؤية بسبب الضباب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - يناشد المركز الوطني للأرصاد بالامارات مستخدمي الطرق وقائدي السيارات أخذ الحيطة والحذر وإتباع إرشادات المرور، نظرا لتشكل الضباب وتدني مدى الرؤية الأفقية لأدنى مستوياتها.



وقال المركز في بيان له إن الرؤية قد تنعدم أحيانا على بعض المناطق الداخلية والساحلية الغربية من الساعة 23:00 مساء اليوم الخميس 2021/1/28 وحتى الساعة 10:00 صباح غدٍ الجمعة 2021/1/29 .