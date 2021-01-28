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ملك المغرب يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ملك المغرب يتلقى الجرعة الأولى من لقاح والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 28 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

أطلق المغرب اليوم  الحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس كوفيد-19.

 

و تلقى الملك محمد السادس الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لكوفيد 19 وفق موقع هسبيرس.

 

وطبقا للتعليمات الملكية ستكون حملة التلقيح مجانية لجميع المواطنين، وذلك لتحقيق المناعة لجميع مكونات الشعب المغربي (على أن يتم تقليح حوالي 80 في المائة من السكان)، تقليص ثم القضاء على حالات الإصابة والوفيات الناتجة عن الوباء، واحتواء تفشي الفيروس، في أفق عودة تدريجية لحياة عادية.

 

وستتم هذه الحملة بطريقة تدريجية، ويستفيد منها جميع المواطنين المغاربة والمقيمين، الذين تفوق أعمارهم 17 سنة.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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