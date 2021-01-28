فرنسا ترفض ترحيل صهر زين العابدين

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وعدت محكمة الاستئناف في آيكس أن بروفانس أن هناك «خطرا فعليا لمعاملة غير إنسانية ومهينة في حق بلحسن الطرابلسي، وأوجه قصور في الرقابة في حالة سوء المعاملة أثناء الاحتجاز».

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رفض القضاء الفرنسي ترحيل بلحسن الطرابلسي، صهر الرئيس التونسي الراحل زين العابدين بن علي، إلى بلده بسبب ما عده وجود «خطر حقيقي لمعاملة غير إنسانية ومهينة».وعدت محكمة الاستئناف في آيكس أن بروفانس أن هناك «خطرا فعليا لمعاملة غير إنسانية ومهينة في حق بلحسن الطرابلسي، وأوجه قصور في الرقابة في حالة سوء المعاملة أثناء الاحتجاز».

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