الاعتداء على عبير موسى

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وقالت مصادر إن الاعتصام أزعج حلفاء رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، وأظهرت مقاطع فيديو مصورة أمس الأول، اعتداء رئيس كتلة ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف على موسى داخل البرلمان. فقد انتشل مخلوف هاتف موسى، وراح يكيل لها الإهانات والانتقادات، فيما عمدت الأخيرة إلى مطالبته بإعادة الهاتف، وسط تجمهر عدد من النواب.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تسبب الاعتصام المفتوح الذي أعلنت عنه رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسى في البرلمان التونسي، في تعرضها إلى اعتداء من حركة النهضة المحسوبة على شبكة الإخوان.وقالت مصادر إن الاعتصام أزعج حلفاء رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، وأظهرت مقاطع فيديو مصورة أمس الأول، اعتداء رئيس كتلة ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف على موسى داخل البرلمان. فقد انتشل مخلوف هاتف موسى، وراح يكيل لها الإهانات والانتقادات، فيما عمدت الأخيرة إلى مطالبته بإعادة الهاتف، وسط تجمهر عدد من النواب.

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