طرد مشبوه للرئيس التونسي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فتح تحقيق في تونس إثر اكتشاف طرد بريدي مشبوه موجه إلى الرئيس قيس سعيد، وفق ما أعلنت السلطات، في حين تحدثت الرئاسة الجزائرية عن «محاولة لتسميم» سعيد. وأفادت رئاسة الجمهورية التونسية بأن رئيس ديوان الرئاسة فتح طردا بريديا يحوي مادة مشبوهة، وقد فتح تحقيق لتحديد طبيعتها والجهة التي أرسلت الطرد. وأوضح المصدر نفسه أن الرئيس لم يلمس الطرد البريدي، كما لم تسجل آثار صحية سلبية على أي من العاملين في الرئاسة. وأوضح المصدر نفسه أن الرئيس لم يلمس الطرد البريدي، كما لم تسجل آثار صحية سلبية على أي من العاملين في الرئاسة.

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