مليونا نازح سوري في خطر

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وأشار في بيان إلى أثر الفيضانات الأخيرة وظروف الشتاء على السكان الأكثر عرضة للخطر، الذين يعيشون في ظروف إيواء غير ملائمة في جميع أنحاء سوريا، إضافة إلى الآثار التراكمية لعشر سنوات من الأزمة التي أدّت إلى التدهور الاقتصادي وانقطاع التيار الكهربائي المتكرر ومحدودية وقود التدفئة، مما يؤثر على صحة أعداد كبيرة من الأسر السورية.وأكد أنه يحشد والشركاء في المجال الإنساني مساعدات إضافية للأسر المتضررة، وسلمت المساعدات المتعلقة بفصل الشتاء منذ أول يناير الجاري إلى 1.6 مليون شخص في أنحاء سوريا، بينهم 850 ألف شخص شمال غرب سوريا، و250 ألف شخص في شمال شرق سوريا، ونصف مليون شخص في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام.
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