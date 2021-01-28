العراق يحبط مخططا إرهابيا ويعتقل 3 إرهابيين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت الاستخبارات العراقية أمس اعتقال ثلاثة إرهابيين في محافظة كركوك (250 شمالي بغداد).

وذكرت مديرية الاستخبارات في كركوك، في بيان، أن الموقوفين الثلاثة يعملون ضمن الخلايا النائمة لعصابات داعش الإرهابية في المحافظة، وأضافت «إن الاعتقال جاء بالتنسيق مع فصيل الاقتحام التابع لمديرية شرطة كركوك».

من جهة أخرى، أعلن الحشد الشعبي في العراق أمس عن إحباط مخطط إرهابي كبير في محافظة الأنبار، وقال قائد عمليات قاطع الأنبار للحشد الشعبي قاسم مصلح في بيان، «إن نتائج العملية الأمنية التي انطلقت وفق معلومات استخبارية دقيقة باتجاه عدد من الأهداف غرب محافظة الأنبار بالتنسيق مع العمليات المشتركة وطيران الجيش العراقي، هي تدمير مقر قيادة داعش الجديد في صحراء الأنبار الغربية في منطقة وادي الملصي ذات الجغرافية الصعبة».

وأشار إلى تدمير سبع مضافات حديثة البناء والتي تم العثور بداخلها على أرزاق طرية وجافة ومخزن للعبوات الناسفة ومخزن للأدوية ووثائق مالية تؤكد عودة الخلايا إلى عمق صحراء الأنبار.

وأضاف «هذه العملية أحبطت عودتهم ومخططاتهم الإجرامية»، مشيرا إلى أن العملية شهدت إلقاء القبض على شخصين وضبط عدد من الأسلحة الخفيفة وأعتدتها وهاون، كما تم العثور على أدوات حفر أنفاق يستخدمها لإنشاء المضافات تحت الأرض.

ولفت إلى أن من النتائج المهمة للعملية إحباط مخطط لداعش وهو ارتداء زي القوات الأمنية التي عثر عليها داخل إحدى المضافات والذي يروم العدو ارتداءه وقيامه بعملية إجرامية لتشويه صورة قواتنا الأمنية في المناطق الغربية.