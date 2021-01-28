شكرا لقرائتكم خبر إطلاق نار بأسلحة ثقيلة في ليبيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشفت مصادر ليبية اندلاع اشتباكات بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة بين «قوة الأمن العام» و»قوة الردع»، التابعتين لحكومة الوفاق، في حي الأندلس وسط العاصمة طرابلس.

وأكدت المصادر أن سبب الاشتباكات رفض قوة الأمن العام دخول عناصر من قوة الردع إلى بعض المناطق في العاصمة الليبية دون تنسيق مسبق معها، ما وتر الأجواء وخلف الذعر في صفوف الليبيين، وفق ما ذكر موقع «بوابة أفريقيا» أمس.

وتجمع حكومة الوفاق مجموعة من الميليشيات المسلحة التي يعود بعضها إلى تنظيم الإخوان.