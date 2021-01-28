إطلاق نار بأسلحة ثقيلة في ليبيا

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وأكدت المصادر أن سبب الاشتباكات رفض قوة الأمن العام دخول عناصر من قوة الردع إلى بعض المناطق في العاصمة الليبية دون تنسيق مسبق معها، ما وتر الأجواء وخلف الذعر في صفوف الليبيين، وفق ما ذكر موقع «بوابة أفريقيا» أمس.وتجمع حكومة الوفاق مجموعة من الميليشيات المسلحة التي يعود بعضها إلى تنظيم الإخوان.
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