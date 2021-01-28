شكرا لقرائتكم خبر 43 طنا من الأغذية السعودية للسودانيين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 42 طنا و800 كجم في محلية الحاج يوسف بولاية الخرطوم السودانية، استفاد منها 2.400 فرد، في إطار مشروع المركز لتأمين وتوزيع سلال غذائية في جمهورية السودان.

وواصل الفريق الطبي التطوعي للمركز أمس، تنفيذ حملته الطبية التطوعية لمكافحة العمى والأمراض المسببة له في ولاية الكلاكلة بجمهورية السودان. وقام فريق المركز حتى اليوم الرابع من الحملة بإجراء 143 عملية جراحية، والكشف على 725 حالة، وصرف 475 نظارة طبية، و1.605 قطرات للأعين وأدوية متنوعة.

يذكر أن المركز اختتم الأسبوع الماضي حملته في ولايتي الخرطوم وأم درمان بالقيام بأكثر من 700 عملية جراحية متنوعة تكللت بالنجاح.