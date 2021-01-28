43 طنا من الأغذية السعودية للسودانيين

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وواصل الفريق الطبي التطوعي للمركز أمس، تنفيذ حملته الطبية التطوعية لمكافحة العمى والأمراض المسببة له في ولاية الكلاكلة بجمهورية السودان. وقام فريق المركز حتى اليوم الرابع من الحملة بإجراء 143 عملية جراحية، والكشف على 725 حالة، وصرف 475 نظارة طبية، و1.605 قطرات للأعين وأدوية متنوعة.يذكر أن المركز اختتم الأسبوع الماضي حملته في ولايتي الخرطوم وأم درمان بالقيام بأكثر من 700 عملية جراحية متنوعة تكللت بالنجاح.
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