ضبط شاحنة أسلحة قبل وصولها للحوثي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تمكنت القوات اليمنية المشتركة في الساحل الغربي أمس، من ضبط شاحنة ذخائر كانت في طريقها للحوثيين جنوب الحديدة.

وقال بيان صادر عن ألوية العمالقة نشرته على موقعها الالكتروني «تمكنت قوات اللواء 11 عمالقة المرابطة في منطقة النُجيبة جنوب محافظة الحديدة من ضبط شاحنة تحمل قذائف وذخائر كانت في طريقها إلى ميليشيات الحوثي في مناطق سيطرتها»، وأضاف «تمت إحالة المضبوطات إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات» .

واتهم فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة، أفرادا وكيانات في إيران بتزويد الحوثيين بالأسلحة في انتهاك لقانون حظر توريد السلاح لليمن. من جانب آخر أعربت الأمم المتحدة عن أملها في أن يتمكن خبراؤها من التوجه إلى اليمن في مطلع مارس لإجراء عملية فحص وصيانة أولية للناقلة النفطية (صافر)، بعد تأخر مهمتهم المقررة مطلع فبراير.

وقال المتحدث باسم المنظمة الأممية ستيفان دوجاريك للصحفيين في وقت سابق «لقد واجهنا بعض التأخيرات الخارجة عن إرادتنا في الشحن الدولي، وحصل أيضا أخذ ورد في توقيع وثائق، وقد حلت هذه المشاكل الآن».

وأضاف «في الوقت الحالي، نعتقد أنه يمكننا الذهاب إلى اليمن بحلول مطلع مارس، مؤكدا أن الالتزام بالجدول الزمني الجديد رهن بحسن إرادة الحوثيين».

يذكر أن (صافر) صنعت قبل 45 عاما وتستخدم كمنصة تخزين عائمة، محملة بنحو 1.1 مليون برميل من النفط الخام يقدر ثمنها بحوالى 40 مليون دولار. ولم تخضع السفينة لأي صيانة منذ 2015 ما أدى إلى تآكل هيكلها وتردي حالتها، وفي 27 مايو تسربت مياه إلى غرفة محرك السفينة، والسفينة مهددة في أي لحظة بالانفجار أو الانشطار مما سيؤدي إلى تسرب حمولتها في مياه البحر الأحمر.

على صعيد آخر، كشف المرصد اليمني للألغام مقتل وجرح 34 مدنيا بينهم نساء وأطفال بإنفحار ألغام ميليشيات الحوثي الإرهابية خلال شهر نوفمبر الماضي.

وأضاف المرصد في تغريدات نشرها على تويتر أن الألغام الحوثية التي زرعتها الميليشيات تسببت بمقتل 18 مدنيا، وإصابة 16 آخرين، في محافظات الحديدة والجوف البيضاء وصنعاء وتعز. إن محافظة الحديدة تصدرت قائمة المدنيين الذين انفجرت بهم الألغام بواقع 9 قتلى مدنيين بينهم امرأة وطفلة.

واقتصر استخدام الألغام على ميليشيات الحوثي بشكل حصري، إذ تشير التقارير إلى أن هناك أكثر من مليوني لغم أرضي زرعه الحوثيون في أكثر من 15 محافظة يمنية، بجميع الأنواع: مضاد للمركبات والأفراد والألغام البحرية، معظمها ألغام محلية الصنع أو مستوردة وتم تطويرها محليا، لتنفجر مع أقل وزن. وفي سياق جرائم الحوثيين وثق مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان ما لا يقل عن 1488 انتهاكا حوثيا طالت المدنيين بمحافظة تعز خلال 2020.

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