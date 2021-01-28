3 طائرات من مصر والجامعة العربية للبنان

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وذكرت (الوكالة الوطنية للإعلام) أمس، أن وزيرة الصحة والسكان المصرية الدكتورة هالة زايد، وصلت إلى بيروت لتسليم المساعدات المصرية إلى الدولة اللبنانية. ووفق الوكالة، وصلت طائرة مساعدات ثالثة من الجامعة العربية.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وصلت إلى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت أمس، طائرتا مساعدات مصرية، تحملان مستلزمات وأدوات طبية مقدمة للشعب اللبناني.وذكرت (الوكالة الوطنية للإعلام) أمس، أن وزيرة الصحة والسكان المصرية الدكتورة هالة زايد، وصلت إلى بيروت لتسليم المساعدات المصرية إلى الدولة اللبنانية. ووفق الوكالة، وصلت طائرة مساعدات ثالثة من الجامعة العربية.

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