الولايات المتحدة الأمريكية تدعو روسيا وتركيا للانسحاب الفوري من ليبيا

الشارقة - اميمة ياسر - دعت الولايات المتحدة الأمريكية في طلب قدمته لمنظمة الأمم المتحدة كل من روسيا وتركيا للانسحاب الفوري من ليبيا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق قال المبعوثة الأممية لدى ليبيا ستيفانى وليامز، إن اتفاق وقف إطلاق النار فى ليبيا الذي وقع في جنيف في أكتوبر الماضي لا يزال صامدا، خلال كلمة لها باجتماع مجلس الأمن المنعقد الآن.

وأضافت المبعوثة الأممية لدى ليبيا، أن اللجنة العسكرية 5+5 تعمل على إخراج جميع المرتزقة من ليبيا، لافتة إلى أن هناك تقدما مستمرا في المجال الاقتصادى يتم إحرازه في ليبيا.

وأوضحت أن الإصلاحات الاقتصادية في ليبيا غير مسبوقة وطال انتظارها، لافتة إلى أن بعثة البنك الدولي دعمت اجتماعات بين مختلف الوزارات في ليبيا لتوحيد الحسابات المصرفية.