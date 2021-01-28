“ترانسبرانسي” المغرب: منعنا من ندوتين في أسبوع وما وقع “شطط في استعمال السلطة”

جدة - عبدالحي حسين - انتقد فرع منظمة الشفافية الدولية “ترانسبرانسي” المغرب منع السلطات لنشاطين له، في ظرف أسبوع واحد.

وقالت ترانسبرانسي المغرب، في بلاغ لها، اليوم الخميس، إنها فوجئت بمنع تنظيم ورشة، يوم الخميس 21 يناير 2021، بعد انطلاقها بفندق إبيس أكدال في الرباط، والتي كانت مخصصة لموضوع ترشيد نفقات الميزانية العامة، وتدبير الشأن العام، علما أنه تم اتخاذ جميع التدابير الاحترازية، والوقائية التي تفرضها تطورات حالة الطوارئ الصحية.

وأوضحت الجمعية نفسها أنها راسلت سلطات الولاية للاستفسار عن أسباب المنع المذكور، إلا أنها لم تتوصل إلى حدود الآن بأي جواب، كما منعت ندوة ثانية في الفندق نفسه، كانت مبرمجة، اليوم، والتي كانت ستخصص لتقديم مؤشر إدراك الرشوة لسنة 2020.

وعبرت ترانسبرانسي المغرب عن استنكارها، وقلقها الشديد من المنع، الذي طال الندوتين في ظرف أسبوع واحد، تساءلت عن دواعي استمرار ما وصفته بـ”الشطط في استعمال السلطة”، الذي يمنع حق الجمعية في الاجتماع، والتنظيم.