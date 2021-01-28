لاعب المغرب التطواني ينتقل رسميا إلى المريخ السوداني

جدة - عبدالحي حسين - تعاقد رسميا نادي المريخ السوداني مع لاعب فريق المغرب التطواني النيجيري طوني ايدجومايور، بعدما قضى اللاعب سنة ونصف مع نادي الحمامة البيضاء.

وكان اللاعب طوني قد التحق بالمغرب التطواني بداية الموسم الماضي، قادما إليه من فريق أولمبيك أسفي، واستطاع أن يفرض نفسه كأحد أبرز لاعبي النادي مما جعله محط أنظار العديد من الأندية.

جدير بالذكر أن صفقة انتقال اللاعب النيجيري طوني ايدجومايور من فريق المغرب التطواني لنادي المريخ السوداني بلغت 200 ألف دولار مع تنازل اللاعب عن 35 مليون سنتيم كانت بذمة النادي.