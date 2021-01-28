سيف بن زايد: الإمارات الأولى عربياً والثانية عالمياً في حملة التلقيح ضد كورونا

محمد الفلاح - الخميس 28 يناير 2021

أكد الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أنه بفضل الرعاية الفائقة التي توليها قيادة الإمارات لصحة وسلامة كافة مكونات المجتمع، تصدرت الإمارات الدول العربية في حملة التلقيح ضد كوفيد19 وجاءت الثانية عالمياً.



وقال عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "بالرعاية الفائقة التي توليها قيادة الإمارات لصحة وسلامة كافة مكونات المجتمع، تصدرت الإمارات الدول العربية في حملة التلقيح ضد كوفيد19 وجاءت الثانية عالمياً، فيما سجلت الأيام السبعة الماضية المرتبة الأولى عالمياً، أسأل العلي القدير أن يحفظ الجميع".