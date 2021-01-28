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الإمارات.. تطعيم مليونين و868 ألفا بلقاح كورونا

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - الخميس 28 يناير 2021

تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة تقديم لقاح (كوفيد-19) للمواطنين والمقيمين على أرضها.

 

وأعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، عن تقديم 104,200 جرعة خلال الساعات الـ24 الماضية، وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها، حتى الخميس 2,868,645 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 29.00 جرعة لكل 100 شخص.

 

يأتي ذلك تماشيا مع خطة الوزارة لتوفير لقاح "كوفيد-19" وسعياً إلى الوصول للمناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس كورونا.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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