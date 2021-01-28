الكاظمي يعلن القضاء على أبو ياسر العيساوي نائب زعيم تنظيم داعش في عملية استخبارية نوعية

محمد الفلاح - الخميس 28 يناير 2021

أعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، الخميس، القضاء على أبو ياسر العيساوي نائب زعيم تنظيم داعش في عملية استخبارية نوعية.



وقال الكاظمي في تغريدة له على تويتر: "شعب العراق إذا وعد أوفى، وقد توعدنا عصابات داعش الإرهابية برد مزلزل".

وأضاف: "الرد جاء من أبطالنا بالقضاء على زعيم عصبة الشر، أو مَن يطلق على نفسه (نائب الخليفة ووالي العراق) في التنظيم، أبو ياسر العيساوي، في عملية استخبارية نوعية".

وقبل أسبوع، أطلق الجيش العراقي عملية "ثأر الشهداء"، سجلت نجاحا في تفجير انتحاريين والإطاحة بقيادات تنظيم داعش في كركوك.

يأتي ذلك في وقت، أكدت فيه قيادة العمليات المشتركة، تأمين أكثر من 450 كيلومترا من الحدود العراقية السورية التي تشكل أماكن تسلل عناصر داعش ما بين البلدين.