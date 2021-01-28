شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان .. إصابة 41 جنديًا وضابطًا في مواجهات طرابلس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي عن إصابة 41 عنصرا وضابطا في مواجهات طرابلس ليل أمس الأربعاء، وحذّرت المخلين بالأمن بأنّها ستكون مضطرّة لاستخدام جميع الوسائل المشروعة وفقا للقوانين.

وقال البيان: "تأسف قوى الأمن لما آلت إليه الأمور من أعمال شغب واعتداءات وأفعال جرميّة نتج عنها سقوط ضحيّة ووقوع إصابات بين المواطنين وإصابة 41 عنصرا وضابطا، 12 منهم أُصيب من جرّاء رمي القنابل اليدويّة من بينهم إصاباتٍ بليغة وتحت المُراقبة الطبيّة". وأضاف البيان على "المخلّين بالأمن عدم الاعتداء على الممتلكات العامّة والخاصّة وعلى عناصر ومراكز قوى الأمن".