شكرا لقرائتكم خبر عن الكاظمي : تصفية أكبر قيادة داعشية في العراق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي اليوم الخميس عن القضاء على ما يسمى نائب الخليفة ووالي العراق في تنظيم داعش أبو ياسر العيساوي في عملية استخبارية نوعية.

وقال الكاظمي في تغريدة على حسابه في تويتر "شعب العراق.. إذا وعد أوفى، وقد توعدنا عصابات داعش الإرهابية برد مزلزل وجاء الرد من أبطالنا بالقضاء على زعيم عصبة الشر، أو مَن يطلق على نفسه نائب الخليفة ووالي العراق في التنظيم، أبو ياسر العيساوي، في عملية استخبارية نوعية". وكان تنظيم داعش أعلن مسؤوليته الأسبوع الماضي عن هجوم انتحاري مزدوج أسفر عن مقتل 32 شخصا و110 مصابين على الأقل في سوق في وسط بغداد.