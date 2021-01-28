متحور كورونا البريطاني ينتشر في 70 بلداً

19 يناير , 2021
اعلنت منظمة الصحة العالمية الاربعاء أن عدد الدول والمناطق التي انتشر فيها متحور فيروس كورونا البريطاني ارتفع الى 70 في 25 كانون الثاني/يناير، أي بزيادة عشر دول منذ 12 كانون الثاني/يناير.
كذلك، يواصل المتحور الجنوب إفريقي الاسرع انتقالا تفشيه، وبات منتشرا في 31 بلدا ومنطقة بزيادة ثماني دول، وفق ما افادت المنظمة في عرضها الوبائي الاسبوعي.
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