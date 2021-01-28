بلينكن يؤكد دعم واشنطن لانتخابات عراقية مبكرة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ونظيره العراقي فؤاد حسين، الخميس، أهمية متابعة الحوار الاستراتيجي بين البلدين.

وفي اتصال هاتفي، أعرب بلينكن عن دعم الولايات المتحدة لإجراء العراق انتخابات مبكرة العام الجاري.

صوّت مجلس الوزراء العراقي، بالإجماع، في 19 يناير/كانون الثاني، على تأجيل الانتخابات المبكرة إلى شهر أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

وكان من المقرر إجراء الانتخابات المبكرة في العراق في 6 من يونيو/ حزيران المقبل، لكن بالقرار الجديد تم تأجليها إلى يوم 10 أكتوبر / تشرين الأول المقبل لأسباب فنية.

وسبق أن قدمت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات مقترحاً إلى رئاسة الوزراء يقضي بتأجيل الانتخابات إلى أكتوبر/تشرين الأول المقبل بدلاً من يونيو/حزيران لأسباب فنية ولوجستية تتعلق بتمديد الوقت لتسجيل أكبر عدد ممكن من الكيانات السياسية وإكمال تحديث سجلات الناخبين.